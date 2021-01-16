Uzman Çavuşlardan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a Tepki “Hainliktir”

CHP'li Engin Altay’ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kullandığı, “Uzman Çavuşlar ve Astsubaylar Ak Parti’nin militanı oldu” sözlerine katıldığı yayında cevap veren Uzmanlar Federasyonu Ali Tilkici, “Engin Altay’ı Kınıyorum, Uzman çavuşlar TSK'nın fazla şehit ve gazi veren yiğitleridir. Şehadeti göze alarak vatanın bağımsızlığı, ay yıldızlı bayrağın gökte dalgalanması için namlunun ucunda görevini yerine getirenlerdir. Engin Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan kahramanlara astsubaylara, uzman çavuşlara militan denmesi hainliktir.” ifadeleriyle tepki verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında Baş Çavuş ve Uzman Çavuşlara "AK Parti militanı" ifadesini kullandı



🔹Altay'ın skandal ifadeleri sosyal medyada #MilitandeğilKahraman şeklinde tepki gördü. pic.twitter.com/MUCmXrDXfD — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 16, 2021

"UZMAN ÇAVUŞLARA MİLİTAN DENMESİ HAİNLİKTİR"

“Uzman çavuşlar Vatan Millet için en fazla şehit ve gazi veren milletinin duasıyla görevini şehadeti göze alarak yerine getiren yiğit camiasıdır. Türk milletinin kahramanlarıdır. Kahramanlara Militan demek hakarettir. Bu kahraman camia adına derhal özür bekliyoruz ” diyen Tilkici, demokratik yollarla büyük tepkiler vereceklerini dile getirdi.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde onurlu ve çalışkan insanlar olduğunu ifade eden Ali Tilkici, Mehmet Ali Çelebi gibi milletvekillerinin uzman çavuşların sorunlarını meclise taşıdığını, dertleriyle dertlendiklerini belirterek “Eğer Engin Altay ve CHP özür dilemezse CHP Genel Merkezi önünde büyük bir eylem yapacağız” dedi.