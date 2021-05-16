Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar devam edecek

81 ilin valiliğine gönderilen genelgede yüz yüze eğitime ilişkin detayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağı ifade edildi. MEB'den yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 1 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine kademeli normalleşme konulu genelge gönderdi. Genelgede, yüz yüze eğitim kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının duyuru yapılacağı belirtildi.

Genelgede kullanılan ifadeler şöyle:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."

KREŞ VE ANAOKULU KARARI



Öte yandan, kreş ve anaokulları için de şu açıklama yapıldı:

"Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin MEB'den yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir."