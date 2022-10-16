Uyuşturucudan bir aile telef oldu!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde, düzenek kurarak uyuşturucu kullanan baba ailenin yıkımına sebep oldu.

Düzenek kurarak uyuşturucu kullanan baba ve düzeneğin dumanından etkilenen 4 yaşındaki küçük kızı öldü. Eşi ise hala tedavi altında.

Olay Kocaeli'de Emek Mahallesi Çimen Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre İbrahim K., evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanıyordu.

Eşi Songül ile kızı E.M.K. uyuşturucu için kurulan düzeneğin dumanından etkilendi. Küçük kız dumana dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Ailenin evine gelen yakınları, kapıyı çaldıkları halde açan olmaması üzerine polise haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kapıyı çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle eve girdiler. Sağlık ekipleri, salonda brahim K. ve küçük kızının cansız bedenini buldu. Solgül K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Solgün K.'nin tedavisi sürüyor.

Evli çiftin kızları dışında başka bir oğulları da var. Oğlanın olay gecesi bir akrabalarında kaldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.