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Uyuşturucu madde sevk ederken videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'dan Ankara'ya otomobille uyuşturucu madde getirirken video çekip, sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin aracından 1 kilo sentetik uyuşturucu çıktı.

İstanbul'dan Ankara'ya otomobille sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi getiren 3 şüpheli, yolda kendilerini ve uyuşturucuyu cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şüphelilerin hesaplarını takip eden narkotik polisi, Ankara girişinde operasyon düzenledi. Araçları durdurulan Muhammed G., Tolga Ü. ve Serkan Ş. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

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