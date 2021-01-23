Üst düzey bir Suud heyet Özbekistan'da

Üst düzey bir Suud heyeti, bugün Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyete, Yatırım Bakanı Khalid al-Falih liderlik ediyor.

Çok sayıda devlet kurumundan yetkililer ve üst düzey Suud iş adamları da ziyaret heyetine katılıyor.

Ziyarette iki ülke yetkilileri ve iş adamları görüşmeler gerçekleştirecek, mutabakat zaptı imzalanacak, bir dizi ortak proje tanıtılacak ve Suud şirketler tarafından inşa edilecek olan yenilenebilir enerji projelerinin ilk adımları atılacak.