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Üsküdar'da binada patlama!

Üsküdar'da bir binada Patlama meydan geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.


Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: DOĞALGAZ KAYNAKLI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında NTV'ye yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 4 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.

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