Üsküdar'da binada patlama!

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: DOĞALGAZ KAYNAKLI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında NTV'ye yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 4 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.