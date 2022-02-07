Üsküdar'da binada patlama!
Üsküdar'da bir binada Patlama meydan geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: DOĞALGAZ KAYNAKLI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında NTV'ye yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 4 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.
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