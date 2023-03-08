Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı. pic.twitter.com/HWs2tMI7sw— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 8, 2023
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