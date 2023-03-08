AjansHaber.com.tr Gündem Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!

M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'den beklenmedik hamle!
İstanbul'da Valiliği'nden Metro İstanbul kararı!
Özdil, Sözcü TV'den atılma nedenini açıkladı
2 terörist etkisiz hale getirildi!
Konut kura çekimleri devam ediyor!
AK Parti'den maçtaki pankarta çok sert tepki!
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!