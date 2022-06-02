AjansHaber.com.tr Gündem Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan hattı kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kalırken vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türk mühendis kodladı Azerbaycan ordusu kullanacak
Bakan Kurum'dan 'aidat öder gibi' konut müjdesi
Bakan Kurum konut kampanyasını açıkladı
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu
Mide bulandıran görüntülere ilişkin açıklama
3600 ek gösterge düzenlemesi Erdoğan'a sunulacak
The Economist için makale kaleme aldı