Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karaboyalık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını fark eden köylüler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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