Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.