Üretimde, pazarlamada, satışta ‘Koop Bakkal’ dönemi

Dursun ERKILIÇ

Türk tarımı, Türk çiftçisi ve gıda sektörü açısından büyük önem taşıyan 'Koop Bakkal' projesi hayata geçiyor. Bu çerçevede, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasındaki “Koop Bakkal” projesinin tanıtım toplantısına ilişkin imza töreni gerçekleştirdi.

TBMM’deki grup toplantısı, bütçe görüşmeleri ve sunum yoğunluğuna rağmen ‘bulvar komşusu’ olan TESK binasına geçmemiz, her ikimizin de özellikle üretici kooperatiflerine verdiği önemli ilgiliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Koop Bakkal’ projesiyle ilgili açıklamalarının ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği harekete geçirdi ve yapılan hazırlıkların ardından proje ile ilgili tanıtım toplantısı ve imza töreni düzenlendi.

İmza törenine TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem katılarak açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’IN DA KATKISI İLE…

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ev sahibi olarak yaptığı açılış konuşmasında, “Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden piyasanın arz talep dengesinin sağlanması amaçlandı. Ancak böyle bir yol bulundu. Bu yol tabii ki nihai tüketiciye en yakın olan bakkallar aracılığıyla bu ürünlerin mutfaklara daha ucuza girmesinin sağlanması, güvenilir bir ürün olarak devletin desteğiyle olması önemliydi” dedi.

Palandöken şunları söyledi:

“Tüm paydaşlar elini taşın altına koydu. Finans konusunda bildiğiniz üzere Halk Bankası yine aynı şekilde kredi garanti fonu ile TESK olarak bizler bu protokolün imzalanmasında değerli Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile bir araya geldik. Tabi önemli olan bunun saha çalışmalarıydı. Esnafın sorununu nasıl çözeriz konusunda uzunca bir mutfak çalışması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katkısı ile hadi yapalım denildi. Bu ürünlerin satılması için mekan lazım iste sizin dükkanlarınız lazım. Bu dükkanlar olacak ki nihai tüketiciye bu ürünler ulaşsın. Tabi sizler de fedakârlık yapacaksınız. Bu ürünler sizin en çok sattığınız ürünler…

Bu olayın arka perdesinde; devlet, esnaf ve aradaki kurumlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf için gereken her şey yapılacak dedi. Bizlerde taleplerimizi ilettik; evvela finansa ulaşalım dedik. Orada bu sorunu çözdük. 350 bin liralık esnaf kredisi 500 bine çıktı, İşyeri edindirme kredisini 1 milyara çıkardı... O gün başlanan çalışma ben mazbatayı almadan yetişti. Sizler kooperatif başkanına gittiniz kredi talebinde bulundunuz. Yüzde 7.5 ile krediye ulaşabilmek hele ki bu enflasyonist baskıda çok muazzam bir şey. Biz ne diyoruz kürsüden Allah devlete, millete, esnafa zarar vermesin... Yani kısacası 5 talebimizden 3’ü çözüldü. Bugün bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

TESKOMB BAŞKANI ABDÜLKADİR AKGÜL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ise “Büyük marketlerle mücadele etmek çok zor. Esnafı büyük marketlerle mücadele etmek açısından çok değerli bir proje. Bu açıdan emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN

Finansman konusunda üstlendiği rol ile projeye hayat veren kurumlardan Halk Bankası’nın Genel Müdürü Osman Arslan ise şöyle konuştu:

“Kaliteden ödün vermeden üretilen ürünlerin, uygun fiyatlarla halkımıza sunulması hedefiyle gerçekleştirilen bu proje bankamızın değerli paydaşlarına desteklemesini amaçlamaktadır. Bankamız başlıca faaliyet alanı olan esnaf bankacılığında liderlik etmektedir. Ekonomik canlılığın sürdürülmesi için katkı sağlamakta. Bankamızın esnaf kredisi bakiyesi 100 milyar lirayı geçmiş, kredi kullanan esnaf sayımız da 1.2 milyonu aşmış durumda. Bankamız esnaf ve zanaatkârlarımızın her zaman yanında olacaktır.”

HÜSEYİN AYDIN: 800 BİN ORTAKLI ÇİFTÇİ KURULUŞUYUZ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Kooperatiflerinin kamu kaynağı kullanmadığını özellikle vurguladıktan sonra şunları kaydetti:

“Tarım Kredi sadece market değil. Tarım Kredi, toplam 18 şirketi olan 20 binin üzerinde 50’ye yakın fabrikası olan, 2 limanı olan ve Türkiye’de belki tarım sektöründe en çok tartışılan ‘uçtan uca üretimde’ bulunan tek kuruluşuz. 800 bin ortak ve bir çiftçi kuruluşu… Genelde kamu kuruluşu gibi algılanıyoruz; devlete yakın olmaktan dolayı hiçbir zaman rahatsız olmadık şimdi de değiliz ama bir kamu kaynağı kullanmadığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum… Gerek iktidar tarafından gerekse vatandaş tarafından bizden beklentiler çok yüksek. Daha çok tüketiciye ulaşmamız bekleniyor. Bu projenin de amacı daha çok tüketiciye ulaşabilmek.”