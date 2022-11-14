Üretilen zeytinyağı aşhanede kullanılıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının meyvelerini topladı. Zeytinler, fabrikada zeytinyağına dönüştürüldükten sonra, yine Büyükşehir Belediyesi’nin aşhanelerinde pişirilen yemeklerde kullanılmaya başlandı.
Tarsus’ta, MESKİ ve Büyükşehir’in farklı birimleri içerisinde ekili zeytin ağaçlarından zeytin
meyveleri toplandı. Ardından fabrikaya götürülerek sıkıldı ve kaplara dolduruldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmadan elde edilen zeytinyağları, Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan aşhanelerde pişirilen
yemeklere ilave edilmeye başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhane Sorumlusu Çiğdem Yiğitşahin, her gün binlerce
vatandaşa en leziz şekilde yemekler ulaştırdıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir
Belediyesi ve MESKİ’ye ait farklı birimlerde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan
zeytinler, fabrikada işlenerek zeytinyağı elde edildi. Bu zeytinyağlarını, Mersin ve
Tarsus aşhanelerimizde üretilen yemeklerimizde kullanıyoruz. Aşhanelerimizde; kurs
merkezlerimiz, evde yemek yapamayan vatandaşlarımız, Mola Evlerimiz ve Mahalle
Mutfaklarımız için 10 binin üzerinde yemek çıkartıyoruz. Böylelikle bu yemeklerde
kullandığımız zeytinyağlarımız da, yine vatandaşlarımız için kullanılmış oluyor” dedi.
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