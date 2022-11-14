Üretilen zeytinyağı aşhanede kullanılıyor

Tarsus’ta, MESKİ ve Büyükşehir’in farklı birimleri içerisinde ekili zeytin ağaçlarından zeytin

meyveleri toplandı. Ardından fabrikaya götürülerek sıkıldı ve kaplara dolduruldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmadan elde edilen zeytinyağları, Büyükşehir

Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan aşhanelerde pişirilen

yemeklere ilave edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhane Sorumlusu Çiğdem Yiğitşahin, her gün binlerce

vatandaşa en leziz şekilde yemekler ulaştırdıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir

Belediyesi ve MESKİ’ye ait farklı birimlerde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan

zeytinler, fabrikada işlenerek zeytinyağı elde edildi. Bu zeytinyağlarını, Mersin ve

Tarsus aşhanelerimizde üretilen yemeklerimizde kullanıyoruz. Aşhanelerimizde; kurs

merkezlerimiz, evde yemek yapamayan vatandaşlarımız, Mola Evlerimiz ve Mahalle

Mutfaklarımız için 10 binin üzerinde yemek çıkartıyoruz. Böylelikle bu yemeklerde

kullandığımız zeytinyağlarımız da, yine vatandaşlarımız için kullanılmış oluyor” dedi.