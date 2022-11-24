Unutmadık: Öğretmenler Günü'nde saygıyla anıyoruz!
24 Kasım Öğretmenler Günü, ülke genelinde kutlanıyor. Şehit edilmiş ve atanamayan şehitler de unutulmadı! Benzer kaderi paylaşan genç öğretmen ve öğretmen adayları terör tarafından şehit edildi bazılarıysa zor durumlar içerisine terk edildi. Öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz....
Ayşenur Alkan, 21 yaşındaydı. Gaziantep Karkamış'a YPG/PKK'nın düzenlediği roketli saldırıdan öğrencilerini korumak için herkesi sığınağa indirdi. Sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında, okula isabet eden roketli saldırıda şehit oldu.
Şenay Aybüke Yalçın, 22 yaşında genç bir müzik öğretmeniydi. Görev yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu karne gününde şehit edildi.
Necmettin Yılmaz, 23 yaşında görevine yeni başlamış bir öğretmendi. Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Erzincan karayolunda PKK'lı teröristlerce aracı yakıldı. Kaçırıldı ve şehit edildi.
Fedai Altun, atanamadığı için insani olmayan şartlarda çalışmaya mecbur kalan öğretmenlerden yalnızca bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.