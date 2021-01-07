Ünlü Youtuber grubu 'Kafalar'a bahis davası

GRUP ÜYELERİ: 'MENAJERİMİZ YÜKLEDİ'

İfadeleri alınan grup üyeleri, videoyu menajer Arda'nın siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.

5'ER YIL HAPSİLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, grup üyeleri hakkında 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Atakan, Fatih ve Bilal'in "Kafalar" adı verdikleri sosyal medya sitesinde bir kanallarının bulunduğu, bu kanaldan video paylaşımı yaptıkları, "100.000 TL ile 1 gün geçirmek" adlı videolarında ise şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden www.be...d.com adlı sitenin reklamını yaptıkları, grubun menajeri olan Arda'nın da videonun çekilmesi öncesinde üyelerle yaptıkları bu reklamda aracılığını yaptığı ve videoyu siteye yüklediği kaydedildi. Bu şekilde ortak suç işleme maksadıyla yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

SABAH