Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABD'ye tepki

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi.

"İSRAİL BİR APARTHEİD DEVLETTİR YAPILANLARA BAKIN"

Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid (ırkçı) devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulunan Waters, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlattı ve onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

"İNSANLARIN EVLERİNDE ÇIKARILMASINA DESTEK OLUYORSUNUZ"

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi.

A note from Roger.



It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi