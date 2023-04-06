Ünlü milyarder bıçaklanarak öldürüldü!

Polis, 43 yaşındaki Bob Lee'yi yaralı halde buldu ve hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Lee, ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Babası Rick Lee, aynı zamanda Square'de eski baş teknoloji sorumlusu olan oğlunun öldürüldüğünü doğruladı.

San Francisco Polis Departmanı, Lee'nin ıssız bir ara sokakta yürüdüğünü ve yardım aradığını gösteren görüntülerini inceledi.

Görüntüler, Lee'nin park halindeki bir arabaya doğru tökezlediğini ve yarasını ortaya çıkarmak için gömleğini kaldırdığını, ancak yere düşmeden önce aracın hareket ettiğini gösterdi.