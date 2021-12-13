Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor
Antalya'da cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Şüpheli Mustafa Murat Ayhan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanacak.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu
28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı.
Güvenlik güçleri Azra'nın cep telefonundan en son emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti.
Çapraz sorguya alınan zanlı cinayeti vahşice işlediğini itiraf etti. Sanık Mustafa Murat Ayhan hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede zanlının
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Katil zanlısı Ayhan'ın çıkacağı ilk duruşma bugün görülecek.
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