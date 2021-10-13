Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi: Yolcuları indirmek istedi

Geçtiğimiz günlerde tam da iş çıkışı yoğunluğun fazla olduğu bir saatte Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında İETT otobüsünde hayrete düşüren bir olay yaşandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU DAHA FAZLA İLERLEMEYECEĞİM"

Edinilen bilgiye göre, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi. Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, ‘aşağı inin devam etmiyorum’ diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

"BENİM KAÇ TANE RAPORUM VAR BİLİYOR MUSUN”

Bir yolcunun, ‘benim vergimle gidiyorsun’ demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” diye bağırması dikkat çekti.