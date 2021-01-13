Ümit Özdağ'ın ihracına mahkemeden iptal

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı yönündeki kararını iptal etti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Özdağ, kararın doğru olduğunu söyledi ve yarın basın toplantısı yapacağını aktardı. Kararın ardından İYİ Parti'nin nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen ihraç taleplerine yönelik dilekçeleri değerlendirerek, İstanbul milletvekilini Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak, Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşmüş, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınmasına karar vermişti.

KARAR İPTAL EDİLDİ

İhraç kararından aylar sonra Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı yönündeki kararını iptal etti.

"ADALET YERİNİ BULDU"



İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu'nun partiden ihraç kararını mahkemenin iptal etmesine ilişkin "Adalet yerini buldu!" sözleriyle yorumladı.