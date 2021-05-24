AjansHaber.com.tr Gündem İfadesi alınacak

Ümit Özdağ'ın ifadesi alınacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermesi bekleniyor.

KAVUNCU DA ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu
Hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı
Rumlar tarafından şehit edilen 3 isim denizlerde
Yarım milyon devletin kasasında kaldı
Bayraktar TB 2 satın aldıklarını açıkladılar
"O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı"
Suç duyurusunda bulunulmuştu