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Ümit Özdağ'ın ifadeleri Enver Altaylı dosyasına girdi

FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı davasında yeni gelişme! Ümit Özdağ'ın ifadeleri dosyaya girdi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'örgüte yardım' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi.

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında Enver Altaylı'nın kendisine "Partiyi kurmayın çünkü partinizi kapatacaklar, sokağa dökülün" şeklinde sözler sarf ettiği iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Özel bir televizyon kanalına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, eski istihbaratçı Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulunmuştu. Özdağ, Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' derken, Enver Altaylı ile ilişkilerini de tek tek anlatmıştı.

ÖZDAĞ İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Partili Özdağ, partisinin içinde yaşananları açık açık anlatıp, Kavuncu'ya, 'FETÖ'cüdür' deyince ortalık karışmıştı. Günlerce konuşulan konunun ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu, Özdağ'ı partinden ihraç etmişti. Özdağ, yargıya gideceğini söylemişti.

 

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