Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e 'zevzek' yanıtı

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini tek başına kaleme aldığı öne sürülen Tuğamiral Ergun Mengi'nin, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı olduğu iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emekli amiralleri "zevzeklik yapmakla" suçlamasında da asıl tepkisinin partisinin eski milletvekili Özdağ'a yönelik olduğu söylendi.

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu, konu hakkında yorum almak üzere Ümit Özdağ ile görüştü. Özdağ, Ergun Mengi'nin kendisinin danışmanı olduğu iddialarını ve Akşener'in "zevzeklik" yorumu ile ilgili ısrarlı sorular üzerine "Zevzeğin kim olduğunu Türk kamuoyu gayet iyi biliyor" dedi.

ÖZDAĞ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA İDDİALARI YALANLADI

Twitter'da ise Özdağ, bildiri taslağını yazdığı ifade edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin kendi danışmanı olduğu iddialarını bir paylaşımla yalanladı.

Paylaşımda, Mengi'nin, 12 Ocak 2021'e kadar İYİ Parti'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın yardımcısı olduğu ifade edildi.