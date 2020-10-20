Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e cevap

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamaları deprem etkisi yarattı. Dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını dile getirdi.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Akşener, partimize operasyon yapılıyor, Ümit Özdağ yalancı dedi.

"BOMBANIN PİMİNİ ÇEKENLERE BAKSINLAR"

FETÖ iddiasıyla gündeme oturan İYİ Partili Ümit Özdağ, Akşener'in operasyon iddiaları üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu. Özdağ, "İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar." dedi.