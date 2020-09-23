Ümit Özdağ'dan Koray Aydın'a ağır sözler

Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklamasının ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Aydın'ı işaret ederek sert mesajlar verdi. Özdağ, "Sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin" ifadeleri ile Aydın'ın hazırlattığı yönünde ileri sürülen listeyi paylaşımına ekledi.

İYİ Parti'de yapılan büyük kongrede Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in başkan seçilmesinin ardından yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler de belli oldu. Bu isimlerin belli olmasının ardından İYİ Parti'de kriz patlak verdi.

İYİ PARTİ'DE LİSTE KRİZİ PATLADI

Yeniden seçilen Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, Başkanlık Divanı üyeleri Aytun Çıray, Adnan Aydın Sezgin ile Yavuz Temizer'in de aralarında bulunduğu bazı GİK üyeleri kurula giremedi.

GİK'e aday olmayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk delegeye "çizilecekler" listesi dağıtıldığını iddia etti.

Seçim partide, "ülkücü-merkez sağ" kökenliler tartışmasına yol açtı.

18 VEKİL AYRI HAREKET ETMEYE BAŞLADI



Tartışmaların büyümesinin ardından CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, bir programda "18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi. ilk toplantılarını da yaptılar" şeklinde yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Tüm bunlar yaşanırken İYİ Partili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Aydın'a ateş püskürdü.

ÖZDAĞ'DAN KORAY AYDIN'A TEPKİ

GİK'e girmeyen Özdağ, kendisinin zaten talebi olmadığını belirterek 'çizikler' listesinde adının olmasını Koray Aydın'ı hedef göstererek şu sözlerle tepki gösterdi:

GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" soruyorum. Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin.