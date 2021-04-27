Ümit Özdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a çok sert 'Talat Paşa' yanıtı

Özdağ, "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine." ifadesini kullandı.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin skandal bir paylaşımda bulundu.

Yaşananları 'soykırım' olarak nitelendiren Garo Paylan, Talat Paşa'yı da 'soykırımın

mimarı' şeklinde tanımladı.

Paylan, tepki çeken açıklamasında "106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. " ifadesini kullandı.

"TALAT PAŞA DENEYİMİ YAŞAYACAKSIN"

İYİ Parti'den istifa eden ve yoluna bağımsız olarak devam eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise Paylan'a sert sözlerle yanıt verdi.

Özdağ, yanıtında şunları söyledi:

"Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın."