Ümit Özdağ yeni parti kuruyor

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında patlak veren "oy verilmeyecekler listesi" krizi büyüyerek devam ediyor. 15 milletvekilinin 'istifa edelim' seçeneğini şimdilik rafa kaldırmasının ardından Ankara kulislerine bomba bir iddia daha düştü. Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

15 milletvekili istifa etmeme kararı aldı

Koray Aydın'ın koordinasyonunda hazırlandığı belirtilen "Oy verilmeyecekler" listesindeki 15 milletvekili istifa kararını askıya alırken, listenin başındaki isim olan Ümit Özdağ, yeni bir parti kurmak için harekete geçti. Ümit Özdağ'ın listedeki milletvekilleri ve küstürülen teşkilatlarla el altından görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Eski milletvekilleriyle görüşüyor

Özdağ'ın görüştüğü muhalif milletvekillerinin parti içinde kalıp mücadele etme kararında olduğu belirtilirken, Koray Aydın tarafından görevden alınan eski parti yöneticilerinin ise yeşil ışık yaktıkları ifade edildi. Ümit Özdağ'ın görüşmelere devam ettiği ve bazı eski İYİ Parti ve MHP milletvekilleriyle de temasa geçtiği konuşuluyor.

Her zaman Genel Başkan adayı...

MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı da kurultaylarda Genel Başkan adayı olarak çıkan Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında da üç genel başkan adayından birisi olarak görülüyordu. Yakından tanıyanlar, Meral Akşener ve Koray Aydın karşısında geri planda kalan Ümit Özdağ'ın, yeni partide şansını denemekten çekinmeyeceğini ifade ediyor.