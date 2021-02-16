AjansHaber.com.tr Siyaset "PKK'nın yaptıklarından HDP de sorumludur"

Ümit Özdağ: "HDP'nin kapatılması için ilk imzayı ben vereceğim"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye'nin PKK'nın lider kadrosunu yok etmesi gerektiğini ve HDP'nin kapatılması için bir girişim olursa ilk imzayı kendisinin atacağını söyledi.

Katıldığı televizyon programında terör hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunun hedef alınıp elimine edilmesi gerekiyor." dedi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Terör örgütünün terörize edilmesi gerekiyor. Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunun hedef alınıp elimine (kaldırmak) edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda deneyimi var. ASALA'nın nasıl ortadan kaldırıldığını biliyoruz. O dönem bunu yapan Türkiye'nin Avrupa, ABD her nerede olursa olsun bunu yapacak gücü vardır. Bu politik bir karardır. HDP'nin kapatılması için bir süreç başlatılırsa milletvekili olarak ilk imzayı ben atacağım, HDP terör örgütü PKK'nın yaptığı her eylemden sorumludur. Biz HDP'yi kapatırsak terör sona ermeyecek doğru ama biri cinayet işlediğinde biz bunu cezalandırınca cinayetler sona ermeyecek onun için bu adamı cazalandırmayalım demiyoruz.

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