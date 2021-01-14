Ümit Özdağ: "Beni tehdit ediyorlar"

Partiden ihraç edilmesi yönündeki mahkemenin red kararının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar."dedi.

Ümit Özdağ, İYİ partiden ihraç edilmesi yönündeki mahkemenin vermiş olduğu red kararının ardından basın toplantısında konuştu.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.

İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, canlı yayında partisine ağır eleştirilerde bulundu



🔹"İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar." pic.twitter.com/3PCAUigotJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 14, 2021

Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.

Mahkemenin almış olduğu karar herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.

İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.