Ümit Nazlı Boyner'den Boğaziçi eylemlerine destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor.

Kabe fotoğrafını yere sererek protestonun boyutunu artıran eylemciler, şimdi de yasak olmasına rağmen sokaklara çıkıp polislere saldırıyor.

Gezi kalkışması hayali kuran bu gruba, iş dünyasından da destek geliyor.

YALANLANAN ETİKETİ KULLANDI

Son olarak TÜSİAD eski Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nazlı Boyner, sosyal medya hesabından "Türkiye’nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi.

Polisin Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörünü protesto eden öğrencilere “Aşağı bakın” dediği iddiası, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından video ile yalanlamıştı.