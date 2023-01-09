Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde BM ve Pakistan hükümeti işbirliğiyle düzenlenen konferansa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile diğer bakanlar, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ile birçok ülkeden temsilciler ile BM yetkilileri katıldı.

Guterres, uzun süredir ciddi tehditler ve ayaklanmalara rağmen Pakistan halkının direncine şahit olduğunu, ülkenin deprem, sel ve acımasız terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığına anlattı.

Ülkenin Afganistan'daki savaş ve milyonlarca göçmen gibi krizlerle uğraştığını, bu trendin bugün de devam ettiğini belirten Guterres, "En karanlık zamanlarda bile Pakistan halkının bağışçı ruhu ışıl ışıl parlıyor. Pakistan halkını Afgan mültecileri kollarını açarak karşıladığını gördüm." dedi.

Geçen yaz Pakistan'da yaşanan sellerin yarattığı yıkımdan çok etkilendiğini, hiçbir ülkenin bu tür bir felaketi yaşamayı hak etmediğini dile getiren Guterres, "Pakistan'daki selde oluşan korkunç su duvarı bin 700 insanın ölümüne, binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu olay 33 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 8 milyon kişi yerinden oldu. Yolları süpüren sel, milyonlarca dönümlük tarım arazisini mahvetti, 2 milyondan fazla evi yıktı veya yok etti. Yaklaşık 9 milyon insanı da yoksulluğun eşiğine getirdi." diye konuştu.

Pakistan hükümeti ve BM işbirliğiyle bağışlar toplandığını kaydeden Guterres, ülkede çadır, yiyecek, su, ilaç ve nakit yardımların dağıtıldığını, 816 milyon dolarlık bir insanı müdahale planı başlatıldığını vurguladı.

Zarar görenler en az sorumlu olan ülkeler

Antonio Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan halkının cesur tepkisini, Pakistan'ın geleceğini de güçlendirmek için, kendi çabalarımız ve büyük yatırımlarla desteklemeliyiz. Pakistan'ın güçlü bir şekilde yeniden inşası 16 milyar doları aşacak ve uzun vadede çok daha fazlasına ihtiyaç duyulacak. Bu, selden dolayı oluşan durumu düzeltme ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra, yıkıcı sosyal, çevresel ve ekonomik zorlukları da kapsayacak. Evlerin ve binaların yeniden inşası da buna dahil."

Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği karşısında yaşadığı kayıp ve acımasız adaletsizliğe de değinen Guterres, sel, kuraklık, kasırga ve sağanak gibi doğal felaketlerden zarar gören ülkelerin, her zaman en az sorumlu olan ülkeler olduğuna işaret etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, sözlerini, "Küresel emisyonların yüzde birinden daha azını temsil eden Pakistan, iklim krizine sebep olmadı ancak onun en kötü etkilerine maruz kalıyor. Bugünkü konferans, Pakistan'daki iyileşme ve yeniden yapılanmaya yönelik çok daha uzun bir yolculuğun ilk adımı. BM, uzun sürede buna destek olacak, dünya da olmalı. Bu kritik ve çok önemli görevin her adımında Pakistan halkının dayanıklılığı ve cömertliğinden ilham alacağız." diye tamamladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konferansa video mesaj gönderdi.