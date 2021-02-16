Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Irak'ın Erbil kentindeki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

Irak Başbakanı, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan (hükümete bağlı) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, füze saldırısıyla ilgili inceleme komisyonunun kurulması talimatını verdi.

Koalisyon güçleri: Erbil saldırısında 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.