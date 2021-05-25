Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilecek— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021
🔹Tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurları katılacak
-@amelikturkes- pic.twitter.com/5GhGWcz4Eu
MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor.#AnadoluAnkası2021 pic.twitter.com/8Dca7qn3jm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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