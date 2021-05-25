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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.

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