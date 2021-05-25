Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilecek



🔹Tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurları katılacak

-@amelikturkes- pic.twitter.com/5GhGWcz4Eu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.