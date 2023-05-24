Ülkücü camiadan Sazak'a büyük tepki: Babasının katilleriyle kol kola!

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Sazak, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından mensubu olduğu ülkücü camiadan büyük tepki aldı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bloğun içinde TİP, TKP, YSP gibi aşırı sol gelenekten gelen partilerin bulunması "babasının katilleriyle kol kola girdi" yorumlarına neden oldu.

Gün Sazak, Dev-Sol tarafından öldürülmüştü

Ülkücü camianın önemli isimlerinden biri olan Gün Sazak, Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu 27 Mayıs 1980 tarihinde eşi ile gittiği bir ziyaret dönüşünde arabadan eşyalarını indirirken Marksist-Leninist Dev-Sol militanları tarafından çapraz ateşe alınarak öldürülmüştü.