"Ülkemiz için durmadan çalışacağız"

Başkan Erdoğan, "Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2’de MKYK, akşam saat 5’te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram'dan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.