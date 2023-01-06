Türkiye ekonomisi sağlam

Kuruluşunun 74. yılında olan Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden birisi haline geldi. Orta vadede dünyanın en büyük ekonomisine sağhip olacağı öngörülen Çin İMF'nin 2022 Ekimi ayı verilerine göre Dünyanın en büyük Satın Alma Gücü Paritesine sahip oldu.

2020 yılında yaşanan Kovid-19 pandemi sürecine rağmen Çin Halk Cumhuriyeti IMF'nin Satın Alma Gücü Paritesi verilerine göre dünyanın en büyük gücü olmaya devam ediyor.

Kovid-19 pandemi sürecinde Dünyada yaşanan ticari ve ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye 11 sırada yer aldı.

Pandemi döneminde de en büyük büyümeye sahip olan Türkiye 2022 ve 2023 verilerine bakıldığında Avrupa ülkelerinin önünde yer aldı.

IMF'nin 2023 tahmini ise Çin'in yine ilk sırada yer alacağı şeklindi. Türkiye ise konumunu koruyacak.