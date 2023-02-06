Ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."