Ülke art arda depremlerle sarsıldı: 7.3, 7.4, 8.1

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştirdiğini aktardı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunarak, depremin merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami oluşabileceğini bildirdi. Depremde can kaybı ya da hasarlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ KEZ SALLANDI

7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları'nda 7.4 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

USGS, ikinci depremin 56 metre derinlikte meydana geldiğini belirtirken, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BU KEZ 8.1’LE SARSILDI

USGS tarafından yapılan açıklamada, Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3'üncü bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45'te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası'nın doğu kıyısına yakın olanların derhal “en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere” gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.