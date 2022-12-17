AjansHaber.com.tr Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 224 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asgari ücret komisyonu toplantısı bitti
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası
Kira Fiyatları | AjansHaber Soruyor!
Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu!
İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!
EGEDES projesi Özbek heyete tanıtıldı