"Ulaştırma projeleri 2021'de de artarak devam edecek"

Bu yılın yatırım programında Bakanlığımız ile bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarımızın toplam 462 projesi olup, bunların toplam proje tutarı ise 715,5 milyar lira değerindedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de son 18 yılda ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere altyapı yatırımlarında yeni bir çağ açan hamleler gerçekleştirildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, bu yaklaşımın, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için stratejik bir planlama dahilinde kısa, orta, uzun vadeyi tasarlayarak atılan cesur ve kararlı adımları içerdiğini söyledi.

"Bakanlığın bütçesi, Türkiye'nin yarınları için kullanılacak"

Ülke sathında gelişmişliğin yaygınlaşması, kalkınmada doğu-batı, kent ve kır arasında eşitliğin sağlanması için hayata geçirilen projelerin, Türkiye'de yerli ve yabancı yatırıma yönelik uygun bir iklimin oluşturulması için de gerekli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığın bütçesi, Türkiye'nin yarınları için kullanılacak. Yapılan her yol, her köprü, her tünel, yük ve insan taşımada Türkiye'nin bölgesel olanaklarını artırmış, lojistik bir güç olarak, ülkemizin bulunduğu coğrafyada odaklanan yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetimizi artırmıştır.

Bugün Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz demir yolu taşımacılığı, Türkiye'nin hayata geçirdiği demir yolu reformuyla mümkün olmuştur. İstanbul Havalimanı, hava yolu taşımacılığı bakımından İstanbul'un bir hub haline gelmesini sağlamış, salgın koşullarına rağmen dünya hava trafiğinin işlerliğinin sürdürülmesine katkı yapmıştır.

Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde, hem Türkiye içinde hem de bölgemizde ekonominin, ticaretin, turizmin ivmelenmesini destekleyen pek çok nitelikli proje tamamlanmıştır."

"Dünyadaki mega projeler içinde Türkiye'nin birçok projesi üst sıralarda"

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni, Kuzey Marmara Otoyolu, Kömürhan Köprüsü, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu, Çamlıca Kulesi, 5A gibi çok önemli projelerin yanı sıra yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve çok sayıda havalimanı da dahil olmak üzere dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen mega projeler içinde Türkiye'nin birçok projesinin üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Bu anlamda Türkiye'nin son 10 yıllık performansı itibarıyla küresel ölçekte en önde bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Bu projeler, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde Türkiye'nin ekonomik geleceğinin tasarımı içerisinde son derece önemli mihenk taşlarıdır. Projelerimiz, bölgemizde bir lojistik güç olmak, ülkemiz içinde yatırımlara uygun bir ortam yaratmak, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi her yöremizde eşit ölçüde yaygınlaştırmak gibi orta ve uzun vadeli hedeflerimizi de karşılayacaktır." diye konuştu.

Devlet aklının gündelik değerlendirmelerin ötesini görerek, 10, 20, 30 yıllık ihtiyaçlara uygun projeler geliştirerek, ekonomik büyümenin altyapısını bugünden kurarak, geleceğin Türkiye'sini tasarlamakla yükümlü olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hayata geçirilen ulaştırma ve haberleşme projelerimizin bulundukları noktalarda çok kısa sürede sosyal ve ekonomik gelişimi ateşlediği, fabrikaların, eğitim kurumlarının, yeni iş yerlerinin kurulmasına zemin hazırladığını görüyoruz. Halkımıza istihdam imkanları sağlayan bu gelişmeler, o illerde kişi başına düşen gelirin somut olarak artışına yansımakta, yaşam kalitesini her yönüyle artırmaktadır. İnşası sırasında kimi zaman muhalif görüşlerce gerekliliği sorgulanan projelerimiz, çok kısa bir süre içinde bütünsel kalkınmanın vazgeçilmez unsurları haline gelmekte ve kazandırdıkları nedeniyle her kesim tarafından benimsenmektedir."

"Ulaştırma projeleri 2021'de de artarak devam edecek"

Karaismailoğlu, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kurumların başlangıç ödeneğinin 27,4 milyar lira olduğuna işaret ederek, bu ödenek miktarının söz konusu yatırım programında 44,8 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.

Son yıllarda sürekli artış gösteren ulaştırma projelerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de son 10 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödenek hemen her yıl artış göstermektedir. Bu eğilim, söz konusu gelişmekte olan ülke konumu ve ülkemizle ilgili vizyonumuz nedeniyle devam edecek. Bakanlığımız ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar, hükümetin toplam yatırım bütçesinden, 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında yüzde 31 ile en büyük payı almaktadır. Bu yılın yatırım programında Bakanlığımız ile bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarımızın toplam 462 projesi olup, bunların toplam proje tutarı ise 715,5 milyar lira değerindedir. Görüldüğü üzere ülkemizde altyapı kurulum süreci yoğun bir şekilde devam etmektedir."

"Türkiye'nin, önceliklerini iyi belirlemesi gelecek nesillerin daha iyi koşullarda yaşaması için önemli"

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ayrılan payın en etkin ve verimli şekilde kullanılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tarihi dönemeçte önceliklerini iyi belirlemesinin gelecek nesillerin daha iyi koşullarda yaşaması için oldukça önemli olduğunu belirtti.

İyi bir ulaştırma ve haberleşme sisteminin kurulmasının, 21. yüzyıldaki stratejik konumu tahkim edecek bir role de sahip olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bunun, Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar devasa bir alanda siyasi gücün, enerjinin, ekonominin ve daha bir dizi dinamiğin nabzını en iyi şekilde tutmayı ve buradan da ülkeye büyük imkanlar devşirmeyi sağlayacak nitelik ve çapta olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bu kapsamda yapılan yatırımların gelişmekte olan ülke olmanın gereği ve gelişmiş ülke olmaya yönelik planların bir parçası, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın da temeli olduğunu bilerek, ülkenin ve insanın ali menfaatleri doğrultusunda, hedeflere akılcı ve kararlı adımlarla yürüyeceklerini sözlerine ekledi.