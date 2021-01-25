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Ulaştırma Bakanı: Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart adlı gemideki mürettabatlarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." dedi.

HAYDUTLARIN ELİNDEN VATANDAŞLARIMIZI KURTARACAĞIZ

Sinop'a gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaçırılan 15 mürettebatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kaçırılan mürettebatla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Murat Aksan'ın oğlu Vedat maalesef, cumartesi günü haydutlar tarafından kaçırılan gemideki arkadaşlarımızın arasında. Konunun takipçisiyiz, sürekli istişare halindeyiz. İnşallah en yakın zamanda konuyu çözeceğiz, bununla ilgili derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. İçiniz rahat olsun" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, rehin alınan mürettabat arasında bulunan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan ile görüşerek endişe etmemelerini istedi.

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