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Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, bu sırada fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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