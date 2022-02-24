Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağı düşürüldü, 10 asker hayatını kaybetti
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve 10 askerimiz hayatını kaybetti."
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar yaptığı açıklamada; "Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti." dedi.
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