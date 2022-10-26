Ukrayna'nın Zaporijya'da yaralarını sarıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı 24 Şubat'tan eylül sonuna kadar Zaporijya'da, çok ciddi saldırılar olmadı. Ancak 30 Eylül, 7, 8 ve 9 Ekim günlerinde kent, yoğun Rus füze saldırılarına maruz kaldı.

Rus güçlerince kente yönelik yapılan yoğun füze saldırılarının üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen Zaporijya'da, saldırı sonucu harabeye dönen bazı apartmanlara güvenlik nedeniyle birkaç gün boyunca girmek ve temizlik çalışmaları yapmak yasaklandı.

Halk, Rus saldırılarının ardından yaralarını sarıyor

Nüfusu yaklaşık 800 bin olan Zaporirjya'nın Zestafoni Sokağı'nda bulunan yüksek katlı binalara 9 Ekim'de sabaha karşı düzenlenen saldırılar sonucu enkaza dönen bölgede, bir yandan belediye yetkilileri yıkımın izlerini ortadan kaldırmaya diğer yandan bazı siviller de hasar gören evlerini kendi imkanlarıyla onarmaya çalışıyor.

Hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan evlerinden sağlam eşyalarını kurtaran siviller, saldırı gecesinde yaşananları AA muhabirine anlattı.

"Patlamanın şiddetinden pencereler ve eşyalar uçmaya başladı"

Kent sakini 64 yaşındaki Lyudmila, Zaporijya'da 9 Ekim'de saat 02.00 sularında güçlü patlama sesleri duyulduğunu ve karşılarındaki apartmanlara birkaç füze isabet etmesi sonucu yaşadığı konutta da çatı ve bazı duvarların yıkıldığını belirtti.

Gece evde yalnız olduğunu, kızının o gece arkadaşının yanında kaldığını ifade eden Lyudmila, "Kızım evde olmadığı için çok şanslı. Onun yattığı oda hasar gördü ve evde olsaydı mutlaka yaralanacaktı." dedi.

Lyudmila, ilk füzenin düşmesiyle yaşanan patlamanın çok güçlü olmadığını ancak peş peşe birkaç füzenin de binalara isabet ettiğini belirterek, "Sonra güçlü patlamalar oldu. Garip sesler duyuluyordu. Patlamanın şiddetinden pencereler ve eşyalar uçmaya başladı." diye konuştu.

İlk patlamaların ardından dışarıya çıktığını ve enkaz bölgesinden uzaklaşmaya çalıştığını aktaran Lyudmila, "Binaların önünde park edilmiş araçlar konserve kutusu gibi patlıyordu. Patlamadan dolayı bazı araçların parçaları 3. kattaki evime doğru fırladı. İnsanların yüksek sesle yardım istediklerini duydum." ifadelerini kullandı.

Evinde kalmak şimdilik mümkün olmadığı için eşyalarını kiraladığı bir depoya götürmeye çalıştığını dile getiren Lyudmila, geçici olarak aynı kentte yaşayan annesinin yanına geçeceğini söyledi.

Patlamadan sonra eşyalarını evden almak istediğini ancak güvenlik nedeniyle birkaç gün binalara girmek yasak olduğundan eşyaları taşımaya yeni başladığını aktaran Lyudmila, hasar görmüş eve yeniden taşınmanın ne zaman mümkün olacağını henüz bilmediğini anlattı.

"Bir evim vardı ama artık o da yok"

Zestaponi Sokağı'nda 9 Ekim'de düzenlenen füze saldırıları sonucu en ağır hasar alan, patlamalar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı binanın 8. katında yaşayan Ekaterina da binanın her an tamamen yıkılabileceğini kaydetti.

Birkaç kişinin yardımıyla evdeki eşyaları kurtarmaya ve geçici olarak akrabalarının yanına götürmeye çalıştığını dile getiren Ekaterina, saldırı gecesi evde olmadığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Ağır hasar aldığı için binaya girmenin daha önce mümkün olmadığını ancak şimdilik sadece eşyaları almak için giriş izni aldıklarını ifade eden 60 yaşındaki Ekaterina, kocasının hayatta olmadığını ve eşyalarını taşınmak için yakın çevresindekilerden destek aldığını belirtti.

Saldırı haberini alınca saat 05.00 sularında olay yerine geldiğini aktaran Ekaterina, "Gece saat 02.00 gibi patlamayla ilgili telefondan haber verdiler. Saat 05.00 gibi buraya geldik. İnsanlar hayatını kaybetti. Çok sayda yaralı var. Ağır yaralılar var. Yaralanan komşularım var." dedi.

Bu evin dışında başka kalacak bir yeri olmadığını, geçici olarak tanıdıklarının yanında kalacağını ancak bir süre sonra kalacak yeri olmayacağını ifade eden Ekaterina, "Tanıdıklar bana geçici olarak kapılarını açtı ancak gelecekte ne olacak bilemiyorum. Bir evim vardı ama artık o da yok." diye konuştu.