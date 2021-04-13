Ukrayna'nın Rusya'yı devirmesinin tek formülü: Türk SİHA'ları

Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından Forbes dergisinde yer alan makalede Ukrayna’nın hava üstünlüğü olarak Rusya’ya karşı direnemeyeceğini yazıldı. Ancak bu durumun Türkiye’den alınan Bayraktar TB2 SİHA’ların Rus savunma sistemlerini imha etmesiyle değişebileceği açıklandı.

Makalenin yazarı Tom Cooper’a göre, Rusya’nın nasıl tepki vereceği de aynı derecede belirsiz olsa da, Moskova’nın füze sistemlerinin İHA’ları ve kamikaze mühimmatları yenemez.

Yazıda, havacılık uzmanı Tom Cooper’ın şu görüşlerine yer verildi:

"İHA'LARA ÖNCELİK VERMELİ"

“Rus füzeleri Ukrayna’nın savaş uçakları daha kalkarken hedef alabilir. Bu yüzden Ukrayna’nın insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda, Ukrayna’nın insansız araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir.

"TÜRK İHA'LARI KASIP KAVURDU"

Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan’ın Türkiye yapımı İHA’ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu. Yüksek irtifa uçan, Türk yapımı Bayraktar İHA’ları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu sistemlerini ve hava savunma sistemlerini imha etti.

Azerbaycan güçleri, kasım ateşkesi öncesinde Karabağ’ın çoğunu işgalden kurtardı."