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Ukrayna’nın doğusunda patlama sesleri duyuldu

Ukrayna-Rusya sınır hattında gerginlik tırmanıyor. Kiev, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Reuters da bölgede birden fazla patlama sesi duyulduğu haberini geçti.

Ukrayna ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların gece boyunca 19 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

Açılan ateş sonucu Donetsk'te bir askerin yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Açıklamada, ayrılıkçıların Minsk anlaşması uyarınca yasaklanan silahları kullanıldığı aktarıldı.

Birden fazla patlama sesi duyuldu

İngiliz haber ajansı Reuters da bölgede birden fazla patlama sesi duyulduğu haberini geçti, ayrıntı paylaşılmadı.

Bölgeden tahliyeler de sürüyor. Binlerce kişiyi taşıyan ilk otobüsler Rusya'nın Rostov kentine ulaştı.

Askeri tatbikata Putin de katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durum Bakanı'nı tahliyeleri organize etmesi için bölgeye gönderdi.

Sınır hattında gerginlik sürerken gözler Rusya'nın, Putin'in katılımıyla gerçekleştireceği askeri tatbikata çevrildi.

Rus Ordusu, tatbikatta, balistik ve kruz füzelerini test edecek.

Zelenskiy Almanya'ya gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Washington'un uyarılarına rağmen ülkesinden ayrılarak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

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