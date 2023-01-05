Ukrayna'nın AB üyeliği uzun sürecek

Colonna, çıktığı Fransız LCI televizyonunda gazeteci ve sunucu Adrien Gindre'in güncel konulara yönelik sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Rusya'ya barış için güvenlik gerekçelerinin sağlanması" yönündeki tepki çeken sözlerine ilişkin Colonna, bu sözlerin unutulmadığını ifade ederek, savaştan sonra adil ve kalıcı barış sağlanması için diyaloğun önemine dikkati çekti.

Colonna, bunun sağlanmasının da Rusya'ya güvenlik garantisi verme yolundan geçtiğine ve Macron'un sözlerinde haklı olduğuna işaret etti.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin 2022 Haziran'da başladığını ve Avrupa Konseyinin bu ülkeye aday statüsü verdiğini hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı, taahhütler verilse ve somut adımlar atılsa da bu üyeliğin gerçekleşmesi için uzun bir yol katedilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna kendini savunma hakkına sahip ve biz de kendisini savunmasında yardım etmekle mükellefiz." diyen Colonna, Fransa'nın Ukrayna'ya tekerlekli hafif muharebe tankı sağlama adımının süregelen desteklerinin devamı olduğunu aktardı.

Colonna, ülkenin NATO'ya ittifakına ilişkin ise "NATO saldırı değil, bir savunma ittifakıdır." diyerek, ittifaka dahil olma şartlarının belli bölge ve coğrafyalarla sınırlı olmadığını ifade etti.