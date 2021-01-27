Ukraynalı komutan Türkiye'den İHA alacaklarını açıkladı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde görüştü.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.

Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.

Neijpapa, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu yıl donanmaları için Türk İHA ve korvetlerini beklediklerini belirtmişti.

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Savunma alanında projelere ilişkin Türkiye ve Ukrayna firmalarının kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy ise, 'İlk adım İHA'lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ünitesi, türbin, uçak motoru, roket ile gemi inşası alanlarında iki ülke şirketlerinin iş birliği yapması veya ortak şirketler kurmaktır. Bu alanlarda birbirimizi tamamlayarak modern silahlar üretecek ve bu da ortak çıkarımıza olacaktır.' diye konuşmuştu.