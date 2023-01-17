Ukraynalı danışman istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Dnipro'da bir binaya füze isabet etmesinin ardından yaptığı açıklama sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Arestoviç Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa mektubunu yazdım. Uygar davranış örneği göstermek istiyorum. Temel bir hata istifa gerektirir." paylaşımında bulunan Arestoviç, Dnipro sakinlerinden ve Ukrayna halkından da özür diledi.

Arestoviç ne demişti

Arestoviç, Dnipro'da apartmana isabet eden Rus füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduktan sonra binaya düştüğünü, Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği şeklinde açıklamada bulunmuştu.