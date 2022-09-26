Ukraynalı çocuklara Türk adı veriliyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abe Şinzo'nun 27 Eylül’de düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Japonya Ulusal Basın Kulübünde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın en önemli silahlarından biri haline gelen ve dünya çapında adını duyuran Bayraktar İHA'ların Ukraynalı çocuklara isim olarak verildiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin SİHA konusunda herhangi bir ülkeyle yarışmadığını ve kendi teknolojisini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama dünyada herhalde bizim SİHA'lar gibi şarkı bestelenen, çocuklara isim verilen başka bir SİHA yoktur. Ukrayna'da doğan erkek çocuklar için verilen en popüler isim, Bayraktar. Savunma sanayinde hem kamu şirketlerimiz hem de özel şirketlerimiz son derece başarılı ve çok kaliteli ürünleri üretiyor." diye konuştu.