Ukrayna'dan 24 Şubat Uyarısı: Rusya Saldırıya Hazırlanıyor...

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl başlayan işgalin yıl dönümü dolayısıyla "bir şeyler deneyebileceğini" açıkladı.

Reznikov, Moskova'nın muhtemel saldırı için yaklaşık 500 bin asker seferber ettiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 Eylül ayında ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak için yaklaşık 300 bin askerden oluşan genel bir seferberlik ilan etmişti. Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'da görevlendirmiş olduğu asker sayısının çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Reznikov, Fransız BFM kanalına, "Resmi olarak 300 bin ilan ettiler ama sınırlarda asker gördüğümüzde, bizim değerlendirmelerimize göre çok daha fazla" dedi.